Шеф-повар рассказал об особенностях питания при COVID-19

Больным коронавирусом и тем, кто уже перенес его, но еще восстанавливается, важно соблюдать правильный рацион. О том, каким он должен быть, рассказал шеф-повар Дмитрий Табаков.

Больным коронавирусом и тем, кто уже перенес его, но еще восстанавливается, важно соблюдать правильный рацион. О том, каким он должен быть, рассказал шеф-повар Дмитрий Табаков.

Он оговорился, что в связи с потерей обоняния посоветовать заразившимся можно немногое, поскольку в этой ситуации "даже обилие специй не поможет". Но все же повар посоветовал активно использовать их в блюдах, особенно когда чувство вкуса начинает возвращаться. Чтобы его стимулировать, можно использовать больше пряностей. Подойдут гвоздика, корица, кардамон и перец чили.

Табаков также рассказал о диетических продуктах, которые рекомендованы после болезни. По его словам, важно употреблять овощи и корнеплоды. В частности, повар напомнил о топинамбуре, пастернаке, сельдерее и батате, которые можно не только добавлять в салаты, но и запекать. В интервью телеканалу "360" он назвал способ приготовить из них низкокалорийный и вкусный гарнир.