Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:58   10 Февраля 2021
Политика

Президент России встретится с главными редакторами СМИ страны

Президент России встретится с главными редакторами СМИ страны

Дмитрий Песков анонсировал сегодняшние рабочие встречи президента РФ Владимира Путина. Информацию об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил во время брифинга.

По словам Дмитрия Пескова, у Владимира Путина на сегодня в рабочем графике запланировано несколько мероприятий. Глава РФ проведет заседание правительства, а также встретится с главными редакторами российских средств массовой информации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #песков #встречи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров