Президент России встретится с главными редакторами СМИ страны

Дмитрий Песков анонсировал сегодняшние рабочие встречи президента РФ Владимира Путина. Информацию об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил во время брифинга.

Дмитрий Песков анонсировал сегодняшние рабочие встречи президента РФ Владимира Путина. Информацию об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил во время брифинга.

По словам Дмитрия Пескова, у Владимира Путина на сегодня в рабочем графике запланировано несколько мероприятий. Глава РФ проведет заседание правительства, а также встретится с главными редакторами российских средств массовой информации.