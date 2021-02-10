Столетнего охранника немецкого концлагеря Заксенхаузен будут судить за массовые убийства

Бывшего надзирателя обвинили в соучастии в убийстве 3,5 тысяч человек.

Немецкие прокуроры выдвинули обвинения столетнему бывшему охраннику концлагеря Заксенхаузен. Мужчина предстанет перед судом за соучастие в убийстве 3 518 заключенных, сообщило издание The Guardian.

Обвиняемый, имя которого не разглашается в соответствии с законом о конфиденциальности Германии, работал в лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 годы рядовым военизированного крыла нацистской партии. В прокуратуре считают, что преклонный возраст не станет помехой для судебного процесса.

До 2011 года немецкие суды требовали обоснования обвинений и доказательств вины преступлений нацистов в концлагерях. Но эти требования были невыполнимыми из-за отсутствия свидетелей и конфиденциальности, которой обладали охранники.

С 2011 года в ФРГ действует закон, согласно которому любой, кто был причастен к убийствам в эпоху нацизма, будет привлечен к уголовной ответственности. Так, в 2011 году вынесли обвинительный приговор 91-летнему экс-охраннику лагеря смерти Собибор (Ивану) Демьянюку. Его приговорили к пяти годам за массовые убийства евреев. В 2015 году суд приговорил к четырем годам лишения свободы 95-летнего Оскара Гренинга, которого прозвали в СМИ «бухгалтером Освенцима». Его признали виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тыс. заключенных концлагеря.