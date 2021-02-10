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15:06   10 Февраля 2021
Весь мир

Столетнего охранника немецкого концлагеря Заксенхаузен будут судить за массовые убийства

Столетнего охранника немецкого концлагеря Заксенхаузен будут судить за массовые убийства

Немецкие прокуроры выдвинули обвинения столетнему бывшему охраннику концлагеря Заксенхаузен. Мужчина предстанет перед судом за соучастие в убийстве 3 518 заключенных, сообщило издание The Guardian.

Обвиняемый, имя которого не разглашается в соответствии с законом о конфиденциальности Германии, работал в лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 годы рядовым военизированного крыла нацистской партии. В прокуратуре считают, что преклонный возраст не станет помехой для судебного процесса.

До 2011 года немецкие суды требовали обоснования обвинений и доказательств вины преступлений нацистов в концлагерях. Но эти требования были невыполнимыми из-за отсутствия свидетелей и конфиденциальности, которой обладали охранники.

С 2011 года в ФРГ действует закон, согласно которому любой, кто был причастен к убийствам в эпоху нацизма, будет привлечен к уголовной ответственности. Так, в 2011 году вынесли обвинительный приговор 91-летнему экс-охраннику лагеря смерти Собибор (Ивану) Демьянюку. Его приговорили к пяти годам за массовые убийства евреев. В 2015 году суд приговорил к четырем годам лишения свободы 95-летнего Оскара Гренинга, которого прозвали в СМИ «бухгалтером Освенцима». Его признали виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тыс. заключенных концлагеря.

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