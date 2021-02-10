Китайцам понравился ответ Захаровой на слова Зеленского про «кроликов»

Украинское руководство пытается оправдать свои неудачи в обеспечении населения страны вакциной от коронавируса политическими причинами, но официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвечает на все выпады в адрес России с восхитительной иронией.

Украинское руководство пытается оправдать свои неудачи в обеспечении населения страны вакциной от коронавируса политическими причинами, но официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвечает на все выпады в адрес России с восхитительной иронией.

Об этом пишет китайское издание Sohu, а информагентство «ПолитРоссия» предоставляет своим читателям эксклюзивный перевод статьи. В частности, китайские журналисты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский, объясняя отказ Киева от приобретения российской вакцины от COVID-19, действует именно так – пытается перевести вопрос в политический контекст.

По словам Зеленского, Украина не будет приобретать «Спутник V», так как качество этой вакцины вызывает сомнения, а украинцы, подчеркнул глава государства, «не кролики, чтобы на них экспериментировать».

В России эти слова Зеленского не оставили без внимания, тем более, что эффективность и безопасность российской вакцины признана уже во всем мире. На заявление украинского президента о том, что «украинцы – не кролики» иронично ответила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«На кроликах экспериментируют меньше», — отметила она на своей страничке в Facebook.

Также в статье китайского издания приводятся слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что украинский президент оказался в тупике. Москва же, подчеркнул Жириновский, готова продать свою вакцину любому государству, выразившему желание ее купить, но не собирается никому ее навязывать.

В условиях, когда эпидемия коронавируса продолжается в мире уже более года, многие страны мира обратились за эффективной вакциной именно к России. Это Аргентина, Белоруссия, Боливия, Венгрия, Венесуэла, Иран, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия, Тунис и другие страны, напоминает китайский журналист.

Даже страны Центральной Европы – Австрия и Чехия – заявили, что будут готовы импортировать российскую вакцину и прививать ею свое население, если этот препарат будет одобрен Европейским агентством лекарственным средств, подчеркивается в материале в заключение.