Преподаватель одного из ивановских вузов пойман на взятке

Доцент химико-технологического университета продавала студентам ответы на экзамены. Теперь ей грозит восемь лет тюрьмы за получение взятки в значительном размере.

Доцент химико-технологического университета продавала студентам ответы на экзамены. Теперь ей грозит восемь лет тюрьмы за получение взятки в значительном размере.

За определенную суму она помогала учащимся верно ответить на вопросы по общей и неорганической химии, передает местный новостной портал "Кстати" со ссылкой на официальное заявление следственного комитета по Ивановской области.

По версии следствия, женщина вместе с подругой и организовала преступное сообщество, чтобы получать взятки от студентов в обмен на решение задач по химии. Во время экзаменов преподаватель выходила из аудитории, а студенты связывались с ее сообщницей и за деньги получали заранее написанные решения задач.

С 2018 по 2019 год сообщницы заработали таким образом 216 900 рублей. Сейчас они находятся под арестом, суд избирает для них меру пресечения. Также в следкоме подчеркнули, что студенты могут подать жалобу не преподавателя. В этом случае им не грозит наказание.