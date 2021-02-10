Владимирской области не хватило ресурсов для строительства автомагистрали

Регион может удовлетворить внутренние потребности, но реализовывать крупные государственные проекты пока не в состоянии.

Регион может удовлетворить внутренние потребности, но реализовывать крупные государственные проекты пока не в состоянии.

В этот понедельник на заседании Экологического совета при губернаторе Владимирской области был поднят вопрос об обеспечении ресурсами строительства трассы международного значения М-12 "Москва — Нижний Новгород — Казань", передает "Время-33".

В ходе заседания выяснилось, что Владимирская область располагает достаточным количеством ресурсов для обеспечения региональных потребностей, однако самостоятельно реализовать участок трассы М-12, проходящей по ее территории, она не в состоянии — региону не хватает полезных ископаемых, в частности, известняка. Добывать их тоже неоткуда — разведанных месторождений хватает только на внутренние нужды.

Сейчас во Владимирской области разведано 124 месторождения полезных ископаемых, используемых в строительстве. Большую часть из них составляют известняки. Всего за 2020 год в области было добыто 14,5 миллиарда кубометров полезных ископаемых.