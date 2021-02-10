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12:40   10 Февраля 2021
Общество

Владимирской области не хватило ресурсов для строительства автомагистрали

Владимирской области не хватило ресурсов для строительства автомагистрали

Регион может удовлетворить внутренние потребности, но реализовывать крупные государственные проекты пока не в состоянии.

В этот понедельник на заседании Экологического совета при губернаторе Владимирской области был поднят вопрос об обеспечении ресурсами строительства трассы международного значения М-12 "Москва — Нижний Новгород — Казань", передает "Время-33".

В ходе заседания выяснилось, что Владимирская область располагает достаточным количеством ресурсов для обеспечения региональных потребностей, однако самостоятельно реализовать участок трассы М-12, проходящей по ее территории, она не в состоянии — региону не хватает полезных ископаемых, в частности, известняка. Добывать их тоже неоткуда — разведанных месторождений хватает только на внутренние нужды.

Сейчас во Владимирской области разведано 124 месторождения полезных ископаемых, используемых в строительстве. Большую часть из них составляют известняки. Всего за 2020 год в области было добыто 14,5 миллиарда кубометров полезных ископаемых.

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#владимир #строительство #природные ресурсы #Трасса М-12

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