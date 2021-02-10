Глава Крыма допустил отмену коронавирусных ограничений к 1 марта

При условии, что число заболевших будет снижаться.

К 1 марта в Крыму могут отменить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании операштаба. По его словам, такой сценарий возможен, если и дальше число заразившихся будет продолжать снижаться.

За последний сутки ( с 9 на 10 февраля) в регионе выявлено 147 новых случаев. Четвертый день подряд в Крыму регистрируют меньше 150 заболевших за сутки.

«Если динамика такая сохранится, мы к 1 марта откроем основные сферы деятельности, которые у нас были закрыты на сегодняшний день. В том числе это касается предпринимателей, которые занимались досуговыми мероприятиями», — заявил Аксенов.

Однако требования соблюдать социальную дистанцию и носить маски в регионе сохранятся до конца года, подчеркнул глава республики.

Ранее стало известно, что в Удмуртии с 12 февраля отменили обязательный масочный режим.