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12:28   10 Февраля 2021
Происшествия

СК возбудил дело против мужчины-расчленителя из Ленобласти

СК возбудил дело против мужчины-расчленителя из Ленобласти

После обнаружения под Петербургом женских останков, расфасованных в пакеты, следователи возбудили дело об убийстве.

Мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве и расчленении женщины в Ленинградской области, дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По данным следствия, злоумышленник находился с женщиной в квартире в Мурине. Там между ними возник конфликт, и мужчина начал бить гостью. От нескольких ударов тяжелым предметом по голове местная жительница скончалась. После этого злоумышленник расчленил ее труп и вывез в лес.

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#ск #смерть #расчлененка #мурино

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