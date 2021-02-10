12:28 10 Февраля 2021Происшествия
СК возбудил дело против мужчины-расчленителя из Ленобласти
После обнаружения под Петербургом женских останков, расфасованных в пакеты, следователи возбудили дело об убийстве.
После обнаружения под Петербургом женских останков, расфасованных в пакеты, следователи возбудили дело об убийстве.
Мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве и расчленении женщины в Ленинградской области, дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
По данным следствия, злоумышленник находился с женщиной в квартире в Мурине. Там между ними возник конфликт, и мужчина начал бить гостью. От нескольких ударов тяжелым предметом по голове местная жительница скончалась. После этого злоумышленник расчленил ее труп и вывез в лес.