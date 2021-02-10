Экстренное применение "коктейля" от коронавируса одобрили в США

Американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило экстренное комбинированное препаратов от коронавируса компании Eli Lilly.

Американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило экстренное комбинированное препаратов от коронавируса компании Eli Lilly.

Лекарственный "коктейль" создан на основе моноклональных антител для борьбы с COVID-19. Его одобрили для экстренного применения на территории Соединенных Штатов. Смесь препаратов уже испытали. В ходе исследований медикаменты показали эффективность, благодаря им удалось значительно сократить число госпитализаций с коронавирусом.

Средство компании Eli Lilly рекомендовано для детей от 12 лет и взрослых, заболевших коронавирусом. Важно, чтобы масса тела человека была больше 40 кг. "Коктейль" также подойдет для пациентов из групп риска, рассказали специалисты из США.

Российские ученые разработали новый экспресс-тест для выявления коронавирусной инфекции. Время его выполнения составляет 11,5 часа. Он основан на технологии LAMP, передает заявление Роспотребнадзора телеканал "360".