В Белгороде журналисты помогли ФАС раскрыть коррупционную схему

Белгородское издание "Фонарь" обнаружило нарушения в проведении торгов по реконструкции Соборной площади и опубликовало собственное расследование. Теперь делом занимается ФАС.

Белгородское издание "Фонарь" обнаружило нарушения в проведении торгов по реконструкции Соборной площади и опубликовало собственное расследование. Теперь делом занимается ФАС.

Управление Федеральной антимонопольной службы рассматривает вопрос о возбуждении дела по факту нарушений в организации торгов на поставку плитки и ремонтных работ, передает "Фонарь". На нарушение закона обратили внимание сами журналисты.

Согласно информации, которую собрали сотрудники СМИ, местный завод "Арбет" предоставил плитку для ремонта Соборной площади впрок, а спустя две недели после начала работ, то есть задним числом, "Арбет", фонд "Деловая инициатива" и муниципальное управление капитального ремонта заключили трехстороннее соглашение. Общая стоимость работ по контракту составила 66 миллионов рублей.

Редакция "Фонаря" обратила внимание на нарушения еще в 2018 году и опубликовала собственное расследование. Делом всерьез заинтересовалась ФАС. Журналисты направили антимонопольщикам несколько запросов, и спустя почти два года проверок УФАС признала факт нарушения правил проведения торгов. Служба приступила к рассмотрению вопроса о возбуждении административного дела.

Если виновных привлекут к ответственности, муниципальным чиновникам грозит штраф и дисквалификация на срок до трех лет, а на завод "Арбет" будет наложен штраф в размере до 7,4 миллиона рублей.