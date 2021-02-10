Берлин попытался договориться с Вашингтоном о снятии санкций с "СП-2"

Глава германского Минфина Олаф Шольц сделал предложение администрации бывшего президента США Дональда Трампа в обмен на снятие санкций с "Северного потока — 2".

Глава германского Минфина Олаф Шольц сделал предложение администрации бывшего президента США Дональда Трампа в обмен на снятие санкций с "Северного потока — 2".

Так, Правительство Германии было готово предоставить Вашингтону финансовую поддержку для импорта американского сжиженного природного газа суммой в 1 млрд евро. Берлин ожидал, что после этого новое законодательство, которое могло бы стать основанием для введения, не будет использоваться или будет заблокировано отказами. По информации издания DW, в ведомстве еще не прокомментировали данную информацию.

Реализация "Северного потока — 2" предполагает строительство двух веток магистрального трубопровода от территории России к Германии по Балтийскому морю. Проектная мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров топлива в год.