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12:15   10 Февраля 2021
Армия

Аналитики Sohu рассказали, на сколько лет ледокольный флот США отстал от российского

Аналитики Sohu рассказали, на сколько лет ледокольный флот США отстал от российского

Эксперты издания Sohu отметили отставание США от России в области разработки атомных ледоколов и освоения Арктики на 10 лет.

В октябре 2020 года на воду был спущен ледокол "Арктика", который стал самым мощным кораблем подобного класса. Со временем флот пополнят еще четыре корабля подобного уровня: "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка", как отметили обозреватели Sohu. Китайские эксперты напомнили, что у Москвы есть 40 ледоколов, половина из них — атомные. У США их всего пять.

Обозреватели Sohu отметили, что причина лидерства Москвы в Заполярье вызвана и самой окружающей средой: Россия располагает протяженными северными побережьями с довольно скромным числом незамерзающих гаваней. И для снижения затрат на транспортировку через Транссибирскую магистраль Москва проложила Северный морской путь. В будущем его дополнит судоходный канал "Евразия", который снизит затраты финансов и времени на перевозку.

США тоже имеют выход к полярной климатической зоне из Аляски, но у них не было запроса на развитие атомных ледокольных путей. Однако в Белом доме уже начали осознавать колоссальное отставание от Москвы и потребовали от американских министерств обороны, военно-морского флота и энергетики усилить ледокольный флот США. Однако на это береговая охрана США ответила, что располагает всего двумя кораблями подобного класса, а отлаженная цепочка производства ледоколов в стране отсутствует. Резюмируя, в Sohu подчеркнули, что США потребуется 10 лет для развития ледокольного флота до российского уровня.

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