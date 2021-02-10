Аналитики Sohu рассказали, на сколько лет ледокольный флот США отстал от российского

Эксперты издания Sohu отметили отставание США от России в области разработки атомных ледоколов и освоения Арктики на 10 лет.

Эксперты издания Sohu отметили отставание США от России в области разработки атомных ледоколов и освоения Арктики на 10 лет.

В октябре 2020 года на воду был спущен ледокол "Арктика", который стал самым мощным кораблем подобного класса. Со временем флот пополнят еще четыре корабля подобного уровня: "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка", как отметили обозреватели Sohu. Китайские эксперты напомнили, что у Москвы есть 40 ледоколов, половина из них — атомные. У США их всего пять.

Обозреватели Sohu отметили, что причина лидерства Москвы в Заполярье вызвана и самой окружающей средой: Россия располагает протяженными северными побережьями с довольно скромным числом незамерзающих гаваней. И для снижения затрат на транспортировку через Транссибирскую магистраль Москва проложила Северный морской путь. В будущем его дополнит судоходный канал "Евразия", который снизит затраты финансов и времени на перевозку.

США тоже имеют выход к полярной климатической зоне из Аляски, но у них не было запроса на развитие атомных ледокольных путей. Однако в Белом доме уже начали осознавать колоссальное отставание от Москвы и потребовали от американских министерств обороны, военно-морского флота и энергетики усилить ледокольный флот США. Однако на это береговая охрана США ответила, что располагает всего двумя кораблями подобного класса, а отлаженная цепочка производства ледоколов в стране отсутствует. Резюмируя, в Sohu подчеркнули, что США потребуется 10 лет для развития ледокольного флота до российского уровня.