Глава Минобороны ФРГ признала низкую боеспособность армии страны

Военное ведомство Германии считает немецкую армию недостаточно подготовленной и призывает провести масштабную модернизацию.

Военное ведомство Германии считает немецкую армию недостаточно подготовленной и призывает провести масштабную модернизацию.

Об этом сообщается в документе, переданном в бундестаг на подписание. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральный инспектор ВС ФРГ Эберхард Цорн заявляют, что бундесвер еще не готов к возможным угрозам и вызовам сегодняшнего дня. Вооруженные силы Германии лишь частично ориентированы на зарубежные миссии и отчаянно нуждаются в финансировании.

В документе Китай и Россия были названы "стратегическими конкурентами".

Минобороны Германии и генеральный инспектор призывают к активному развитию проектов в области разработки беспилотников и противовоздушной обороны. По последним данным, концепция "Бундесвера будущего" будет представлена в мае текущего года.