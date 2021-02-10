Жительница Саратовской области ранила возлюбленного и оставила умирать

Труп саратовца с колото-резаном ранением груди нашли в частном доме. В преступлении подозревается его сожительница.

Труп саратовца с колото-резаном ранением груди нашли в частном доме. В преступлении подозревается его сожительница.

Нападение было совершено ночью в селе Григорьевка, сообщает региональное СУ СКР. По данным ведомства, там обнаружили бездыханное тело 42-летнего мужчины.

По подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали 39-летнюю возлюбленную погибшего. Суд в ближайшее время изберет обвиняемой меру пресечения. Следователи продолжают выяснять иные обстоятельства случившегося.

Днями ранее житель Ижевска зарезал соседку и поджег ее квартиру после того, как она сделала ему замечание из-за курения в подъезде, сообщал телеканал "360". Пострадавшая от полученных ожогов скончалась на месте.