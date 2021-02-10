Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:01   10 Февраля 2021
Политика

ЦИК РФ сообщил о переносе тестирования онлайн-голосования

ЦИК РФ сообщил о переносе тестирования онлайн-голосования

Общероссийское тестирование онлайн-голосования пройдет не в апреле, а в мае 2021 года. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии РФ.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, тестирование системы пройдет перед выборами 2021 года. После будет принято решение об использовании онлайн-голосования в конкретных регионах страны. Памфилова добавила, что тестирование было анонсировано на апрель, однако может пройти в мае.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#голосование #цик рф #тестирование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров