ЦИК РФ сообщил о переносе тестирования онлайн-голосования

Общероссийское тестирование онлайн-голосования пройдет не в апреле, а в мае 2021 года. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии РФ.

Общероссийское тестирование онлайн-голосования пройдет не в апреле, а в мае 2021 года. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии РФ.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, тестирование системы пройдет перед выборами 2021 года. После будет принято решение об использовании онлайн-голосования в конкретных регионах страны. Памфилова добавила, что тестирование было анонсировано на апрель, однако может пройти в мае.