12:01 10 Февраля 2021Политика
ЦИК РФ сообщил о переносе тестирования онлайн-голосования
Общероссийское тестирование онлайн-голосования пройдет не в апреле, а в мае 2021 года. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии РФ.
Общероссийское тестирование онлайн-голосования пройдет не в апреле, а в мае 2021 года. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии РФ.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, тестирование системы пройдет перед выборами 2021 года. После будет принято решение об использовании онлайн-голосования в конкретных регионах страны. Памфилова добавила, что тестирование было анонсировано на апрель, однако может пройти в мае.