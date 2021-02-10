Жителей Липецка предупредили об отключении холодной воды в некоторых домах

Коммунальные службы Липецка отключат холодную воду в пяти жилых домах в связи с ремонтными работами на изношенных водопроводах.

Коммунальные службы Липецка отключат холодную воду в пяти жилых домах в связи с ремонтными работами на изношенных водопроводах.

Холодной воды не будет с 10:00 до 20:00 по московскому времени 10 февраля. Временное отключение холодного водоснабжения пройдет в домах 60а, 60б, 70, 68 по улице Гагарина, в доме 3 по улице Тельмана и на территории частного сектора по улице Известковая.

Подмосковные специалисты разработали карту, отображающую график планового отключения воды во всем регионе. Разработка вошла в число лучших цифровых практик ЦУР России, говорится в материале телеканала "360".