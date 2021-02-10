РКН сообщил о штрафах для "Радио Свобода" за отсутствие маркировки иноагента

Представители Роскомнадзора проинформировали о 166 протоколах, которые были составлены против "Радио Свобода" (СМИ-иноагент в РФ) и гендиректора ресурса.

Представители Роскомнадзора проинформировали о 166 протоколах, которые были составлены против "Радио Свобода" (СМИ-иноагент в РФ) и гендиректора ресурса.

Согласно полученным данным, информационное издание регулярно игнорирует закон о маркировке. На фоне этого против "Радио Свобода" было составлено 166 протоколов.

В Роскомнадзоре добавили, что на проекты "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" были наложены штрафы на сумму 11 млн рублей.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что владелец ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" оштрафован на 2 млн рублей.