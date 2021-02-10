В РКЦ рассказали о причинах остановки производства тяжелой лунной ракеты

Работы могут возобновиться до конца 2021 года.

Производство сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов к Луне приостановлено. Об этом заявил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрий Баранов.

По его словам, работа поставлена на паузу из-за того, что пока не утвержден окончательный облик ракеты. Как только решение будет принято, процесс возобновится.

«По большей части, процентов на 95 эскизное проектирование завершено. Сейчас идет определенная работа над ошибками, потому что ракета-носитель абсолютно новая. Я думаю, что где-то в третьем квартале этого года эскизное проектирование будет закончено», — сказал Баранов журналистам.

Летные испытания ракеты планировалось начать в 2029 году. Но в начале января 2021 года Совет по космосу РАН рекомендовал использовать для полетов к Луне ракеты семейства «Ангара», а не сверхтяжелую «Енисей». Кроме того, Совет после доклада главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина рекомендовал отложить производство «Енисея»

Разработка сверхтяжелой ракеты-носителя для полетов к Луне началась весной 2020 года. Предполагается, что «Енисей» сможет поднимать до 88 тонн груза и выводить пилотируемые транспортные корабли на окололунную орбиту. Для запуска сверхтяжелой лунной ракеты на космодроме Восточный должны построить специальный стартовый комплекс.