Полиция задержала жителя Ленобласти, который спрятал в лесу куски тела своей знакомой

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве. Фрагменты женского тела были разбросаны в Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве. Фрагменты женского тела были разбросаны в Ленобласти.

Пакеты с кусками тела женщины были найдены в лесу между двумя поселками. Стражи порядка установили, что убитой была жительница Всеволожского района, сообщал ТАСС.

Важную информацию сообщила волонтерам одна из горожанок. По ее словам, она видела пропавшую в доме, расположенном в Мурине.

Следствие считает, что злоумышленник пригласил жертву к себе. В ходе ссоры он расправился с потерпевшей. Труп он расчленил, вывез в лесополосу и спрятал.