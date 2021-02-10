Военный эксперт оценил потенциал «умного» беспилотника-перехватчика «Волк-18»

Концерн «Алмаз-Антей» презентовал модернизированную версию новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», который способен выполнять задачи автономно.

В России завершились испытания новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18». Его модернизированный вариант способен находить, а затем сбивать или таранить дроны противника в полностью автоматическом режиме. Об этом РИА Новости сообщили в концерне ВКО «Алмаз-Антей».

«Беспилотник был существенно доработан. На государственные испытания планируем выйти в этом году», — заявили в компании.

Первый в России автономный дрон-охотник «Волк», способный в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника, завершил испытания: https://t.co/ssZL26UvJW pic.twitter.com/yCBCu6oaCl — Известия (@izvestia_ru) February 10, 2021

Модернизированную версию «Волка-18» оснастили новой оптико-локационной системой, обеспечивающей повышенную дальность обнаружения воздушных целей. Кроме того, «Алмаз-Антей» доработал систему управления, которая теперь позволит применять дрон автономно.

Комментируя текущие нововведения, военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин заметил, что при всей самостоятельности «Волка-18» он вряд ли сможет полностью обходиться без человека. Современные беспилотники действительно могут сами обнаруживать дроны противника радиолокационными или инфракрасными системами, однако последнее слово — за командным пунктом.

«Всегда для любой военной системы автоматическое управление означает, что в нее внедрена программа, которая работает в рамках заданной человеком ситуации. Для того же беспилотника задана программа — поиск чужих дронов. Обнаружив его, он перед нанесением удара сначала сообщит об этом оператору, который будет видеть, что за дрон он обнаружил и надо ли ему действовать. Все равно кнопку нажимает человек», — объяснил собеседник «Политики Сегодня».

Впрочем, существует вариант, при котором «Волк-18» сможет атаковать противника без посредников, продолжил военный эксперт. В этом случае беспилотнику в программу заранее задается образ цели — чужого дрона, который необходимо уничтожить.

«Например, у ракетного комплекса “Искандер-М” вводится в головную часть образ цели, которую нужно поразить, затем он летит к этой цели и поражает не два дома, которые стоят рядышком, а именно тот, в котором находится штаб противника. Так же и здесь может быть. Но мы не знаем подробностей, тонкостей», — подчеркнул собеседник издания.

В компании «Алмаз-Антей» уточнили, что среди российских беспилотников «Волк-18» является первым подобным аппаратом. Его появление особенно актуально на фоне ударных мини-беспилотников, которые представляют серьезную угрозу и требуют особых средств перехвата, сказали представители концерна.

Вместе с тем называть модернизированную версию «Волка-18» прорывом в оборонной сфере страны пока преждевременно, констатировал Литовкин. По его словам, улучшить БПЛА позволили многолетние опытные работы российских конструкторов.

«Прорыв — это громкие слова. Преувеличение. Никаких прорывов не бывает без того, чтобы под этими прорывами не находилась база такая. Эти дроны пока производятся определенными предприятиями, которые делают для этого программное обеспечение. Те, кто делает танки — для них никакого значения “Волк-18” не будет иметь. Но если появится заказ от Минобороны РФ, если их устроит эта техника, тогда они выделят средства и сделают заказ», — подытожил Литовкин.

Действующий опытный образец «Волка-18» представляет собой скоростной и маневренный квадрокоптер размерами 60 на 60 сантиметров. Его взлетная масса достигает шести килограммов, а время полета — 30 минут.

Дрон выводится в район поиска и перехвата в соответствии со внешним указанием или по координатам. Он выстреливает в противника сетками, в результате чего БПЛА теряет возможность продолжать полет и разбивается при падении. В случае неудачной попытки и отсутствия зарядов предусмотрена функция тарана, которая позволяет сломать аппарат противника в воздухе.

Впервые базовую версию дрона продемонстрировали на военно-техническом форуме «Армия» в 2019 году.