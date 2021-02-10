Поездка с челябинским замгубернатора чуть не стоила студентке жизни

Агряшский районный суд приговорил к двум годам ограничения свободы бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова по делу о ДТП с тяжкими последствиями.

Агряшский районный суд приговорил к двум годам ограничения свободы бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова по делу о ДТП с тяжкими последствиями.

Следователи установили, что 28 июля 2019 года владелец агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов на Lexus GX400 выехал на встречную полосу, где запрещен обгон, и столкнулся с Lada. В результате столкновения 22-летний водитель Lada и его 21-летняя пассажирка получили тяжелые травмы. Молодая девушка долго находилась в коме.

В момент ДТП Косилов был трезв. По решению суда ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также вынесен запрет на управление машиной в течении двух лет. Суд удовлетворил гражданские иски к Косилову от потерпевших на 300 тысяч и 1 млн рублей.

Андрей Косилов занимал должность первого вице-губернатора Челябинской области до апреля 2010 года.