Журналист Норкин пошутил о блогерской активности смоленского депутата

Телеведущий и журналист Андрей Норкин побеседовал со смоленским депутатом Максимом Барановым о социальных сетях. Разговор состоялся во время эфира передачи "Место встречи".

Телеведущий и журналист Андрей Норкин побеседовал со смоленским депутатом Максимом Барановым о социальных сетях. Разговор состоялся во время эфира передачи "Место встречи".

Парламентарий из Смоленского городского совета является активным блогером и пользователем соцсетей. По словам Баранова, он развивал свои аккаунты еще до того, как стал чиновником. Норкин поинтересовался, какую пользу депутат получает от интернет-площадок.

"Какой прок вам от соцсетей? А вы не бережете себя, прыгаете с горы, стоите полуголый, машете лопатой?", — шутливо заметил журналист.

Баранов отметил, что выступает за новый уровень развития. Депутат ранее получил прозвище "Джокер" за видеоролик, в котором предстал на стройке в малиновом костюме