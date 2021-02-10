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11:30   10 Февраля 2021
Политика

Журналист Норкин пошутил о блогерской активности смоленского депутата

Журналист Норкин пошутил о блогерской активности смоленского депутата

Телеведущий и журналист Андрей Норкин побеседовал со смоленским депутатом Максимом Барановым о социальных сетях. Разговор состоялся во время эфира передачи "Место встречи".

Парламентарий из Смоленского городского совета является активным блогером и пользователем соцсетей. По словам Баранова, он развивал свои аккаунты еще до того, как стал чиновником. Норкин поинтересовался, какую пользу депутат получает от интернет-площадок.

"Какой прок вам от соцсетей? А вы не бережете себя, прыгаете с горы, стоите полуголый, машете лопатой?", — шутливо заметил журналист.

Баранов отметил, что выступает за новый уровень развития. Депутат ранее получил прозвище "Джокер" за видеоролик, в котором предстал на стройке в малиновом костюме

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#андрей норкин #место встречи #Максим Баранов

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