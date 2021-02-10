Дважды «импичнутый». Как демократы пытаются предотвратить политический реванш Трампа

Американские сенаторы признали конституционным импичмент Трампу, однако для его одобрения нужно больше голосов.

Во вторник, 9 февраля, Сенат США признал конституционным импичмент бывшему президенту страны Дональду Трампу. На протяжении почти пяти часов представители Демпартии обвиняли 45-го главу Белого дома в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января, а республиканцы (правда, не все) отстаивали его невиновность.

Злополучный бунт

Дональд Трамп, бывший американский лидер, а ныне просто шоумен и предприниматель, стал первым в истории США президентом, которому импичмент объявили дважды. Впервые республиканца пытались уволить из Белого дома в 2019 году, ссылаясь на то, что он «оказывал давление» на президента Украины Владимира Зеленского. Теперь причиной разбирательств стал штурм здания Капитолия 6 января.

В тот день конгрессмены собрались, что утвердить победу Джозефа Байдена на президентских выборах. Однако с самого утра к Капитолию начали стекаться сторонники Трампа, которые требовали «честных выборов». Спустя несколько часов они прорвали полицейские ограждения (по другой информации, многие правоохранители сами впускали протестующих на территорию) и ворвались в здание.

В течение всего дня Трамп на своей странице в Twitter призывал единомышленников отказаться от насилия и ограничиться мирным протестом, однако в Демократической партии США такие действия назвали «подстрекательством к восстанию». На заседании 9 февраля участникам показали умело смонтированный видеоролик, в котором самые яркие кадры штурма перемежаются с речами Трампа.

Будущее Америки

Импичмент Трампу объявили еще 13 января, за неделю до окончания его президентского срока. За эти несколько дней республиканца от власти отстранить не успели, после чего в Сенате поставили вопрос о конституционности этого процесса. Адвокаты бывшего президента намекнули демократам, что убрать с поста человека, который этот пост уже не занимает, довольно проблематично.

Сторонники Джо Байдена настояли на том, что процедура импичмента необходима для запрета Трампу появляться на политическом поле в будущем. Главным обвинителем выступил член Палаты представителей США Джейми Раскин. С трибуны зала Сената он рассказал, что в день штурма находился в Капитолии вместе с дочерью и зятем. Они прятались под столом и слышали, как бунтовщики «колотили в дверь, будто тараном». Перед притихшими сенаторами Раскин объявил, что «этот звук он никогда не забудет», пишет агентство Associated Press.

«Это не может быть будущим для Америки», — сквозь слезы проговорил член Палаты представителей.

Республиканцы рассуждали более трезво. По словам защиты Трампа, процесс импичмента заключается в отстранении человека с поста президента. Если обвиняемый этот пост не занимает (уже три недели как), одобрить импичмент не представляется возможным с точки зрения американской Конституции.

Демократов такие доводы не убедили. На итоговом голосовании только 44 сенатора от Республиканской партии проголосовали за то, что процедура импичмента Дональду Трампу противоречит основному закону. 56 человек высказали противоположную точку зрения. Среди них были и республиканцы: всего шесть человек, включая сенатора от штата Юта Митта Ромни. В 2012 году он был главным соперником Барака Обамы в президентской гонке.

Ромни является самым ярым противником Трампа в Республиканской партии США, рассказывает главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров. Все остальные однопартийцы 45-го президента, которые поддержали конституционность импичмента, вряд ли смогут подтвердить свою позицию на итоговом голосовании. А для того, чтобы отстранение Трампа состоялось, необходимо 67 голосов.

«Прошедшее голосование еще не говорит о том, что импичмент Дональду Трампу состоится. На сегодняшний день необходимого числа голосов для этого не хватает. Несколько республиканцев заявили, что они могут поддержать демократов, но смогут ли они это сделать открыто – большой вопрос. <…> Импичмент Трампу может не состояться по причине того, что не будет набрано необходимого количества голосов. Для демократов эта процедура очень важна, они хотят лишить Трампа возможности в дальнейшем занимать государственные должности», — полагает американист.

Если импичмент не удастся, Дональд Трамп может успешно поучаствовать в выборах президента США в 2024 году, подытожил Петров. Учитывая, сколько людей поддержало его на голосовании в ноябре 2020 года (74 миллиона человек), повторное участие в избирательной кампании может закончиться для республиканца новым президентским сроком.

Американская пресса пишет, что дискуссии по поводу импичмента будут длиться еще неделю. После этого сенаторы вынесут окончательный вердикт. Действующий президент США Джо Байден воздержался от критики своего предшественника и заявил, что наблюдать за процессом по импичменту не будет. По словам демократа, у него «есть работа», в том числе миллионы заболевших вирусом COVID-19 и дети, которые «ложатся спать голодными».