Экс-кандидата в депутаты горсовета Новосибирска задержали после незаконных митингов

Правоохранители предъявили обвинение в нарушении установленного порядка организации несанкционированного мероприятия Вячеславу Якименко, соратнику блогера Алексея Навального.

Правоохранители предъявили обвинение в нарушении установленного порядка организации несанкционированного мероприятия Вячеславу Якименко, соратнику блогера Алексея Навального.

Фигурант пока находится в первом отделе новосибирской полиции "Центральный", расположенном по улице Мичурина. Суд по делу должен состояться 10 февраля. Ему грозит наказание в виде административного штрафа на десять суток либо штраф до 30 тыс. рублей, а также общественные работы, передает телеканал "Царьград".

Приговор по аналогичному делу уже получил коллега Якименко Сергей Бойко, которого оставили в изоляторе до 18 февраля. Также стало известно, что мужчине отказали в апелляционной инстанции.