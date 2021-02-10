В Германии испугались последствий остановки "Северного потока — 2"

Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек рассказал, какие экономические и политические последствия могут грозить из-за отказа от "Северного потока — 2".

Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек рассказал, какие экономические и политические последствия могут грозить из-за отказа от "Северного потока — 2".

Экономический ущерб из-за отказа от "Северного потока — 2" был бы огромным, но нанесенный политическим отношениям ущерб вообще невозможно оценить. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава Германо-российского форума Маттиас Платцек. Он также добавил, что санкции не приведут ни к чему хорошему во взаимоотношениях между Россией и Европой, кроме того, это грозит РФ очередной изоляцией.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, но из-за американских санкций строительство приходилось приостанавливать. Оно возобновилось в декабре 2020 года, и сейчас остается проложить около 148 км газопровода, из них 120 км – в водах Дании и 20 км – в водах Германии.