Стало известно число выявленных за сутки новых случаев коронавируса в России

За последние сутки в России выявили 14 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Среди них 10% протекали бессимптомно.

За последние сутки в России выявили 14 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Среди них 10% протекали бессимптомно.

За сутки было зафиксировано 536 летальных исходов, полностью вылечились от коронавируса 22 575 человек. Самые низкие темпы заражаемости демонстрируют Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва и Хакасия.

Общее число выявленных случаев заболевания в России достигло 4 012 710 человек. За все время от болезни скончались 78 134 человека, выздоровел 3 516 461 человек.

С последними данными о ситуации с коронавирусной инфекцией в России можно ознакомиться на портале стопкоронавирус.рф.