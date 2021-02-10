Эксперт объяснил, как научить смартфон "видеть" в темноте

Камеры в современных телефонах обладают множеством скрытых систем, отвечающих за автоматизацию процесса съемки, заявил глава компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Камеры в современных телефонах обладают множеством скрытых систем, отвечающих за автоматизацию процесса съемки, заявил глава компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Единственным направлением, в котором камерам в смартфонах тяжело конкурировать с фотоаппаратами, является ночная съемка. Однако многие дорогие телефоны имеют дополнительные сенсоры глубины пространства (Tof или LiDAR), пишет "Прайм". Мясоедов считает, что эти датчики способны превратить устройство связи в прибор ночного видения.

По словам эксперта, если установить на телефон специальную программу для ночного видения, эти датчики помогут передать четкую картинку. Даже в полной темноте пользователь сможет видеть окружающие его предметы, заключил IT-специалист.