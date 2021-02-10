Милонов назвал регистрацию в TikTok низким уровнем для России

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал регистрацию аккаунтов Министерства иностранных дел РФ и МЧС России в китайском приложении TikTok.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал регистрацию аккаунтов Министерства иностранных дел РФ и МЧС России в китайском приложении TikTok.

Официальные страницы российских ведомств на популярной у молодого поколения интернет-площадке набрали уже несколько тысяч подписчиков. Однако, по словам Милонова, TikTok является "очень низким уровнем".

"Что там смотреть? Как китаец лапшу ест, а на дне — раз — и какая-то козявка оказалась?", — отметил парламентарий.

Число подписчиков ведомства по чрезвычайным ситуациям приближается к первым пяти тысячам. Пользователи особенно оценили ролик, в котором спасатель выполняет стойку на топорах.