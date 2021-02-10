СК просит заочно арестовать объявленного в межгосударственный розыск Волкова

Следственный комитет потребовал заочно взять под стражу сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова за вовлечение подростков в несогласованные акции протеста.

Следственный комитет потребовал заочно взять под стражу сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова за вовлечение подростков в несогласованные акции протеста.

Меру пресечения правоохранители просят избрать на два месяца. Сейчас подозреваемый, по предварительным данным, находится за рубежом и объявлен в межгосударственный розыск, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Незаконные митинги прошли в разных российских городах 23 и 31 января. По версии следствия, представители ФБК (признан иноагентом в РФ) призывали несовершеннолетних участвовать в несогласованных акциях, публикуя призывы в соцсетях.