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10:59   10 Февраля 2021
Происшествия

СК просит заочно арестовать объявленного в межгосударственный розыск Волкова

СК просит заочно арестовать объявленного в межгосударственный розыск Волкова

Следственный комитет потребовал заочно взять под стражу сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова за вовлечение подростков в несогласованные акции протеста.

Меру пресечения правоохранители просят избрать на два месяца. Сейчас подозреваемый, по предварительным данным, находится за рубежом и объявлен в межгосударственный розыск, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Незаконные митинги прошли в разных российских городах 23 и 31 января. По версии следствия, представители ФБК (признан иноагентом в РФ) призывали несовершеннолетних участвовать в несогласованных акциях, публикуя призывы в соцсетях.

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#навальный #волков #митинги

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