10:59 10 Февраля 2021Россия
Удмуртия стала первым регионом в России, где отменили масочный режим
Ношение масок в общественных местах станет рекомендательным с 12 февраля.
Масочный режим в Удмуртии с 12 февраля перестанет быть обязательным, он будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов, отвечая на вопросы жителей во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, многие в республике уже переболели коронавирусом и у них сформировался иммунитет. Те, кто еще не переболел или только что поставил прививку, Бречалов попросил беречься и все же использовать средства индивидуальной защиты.
С 12 января число новых случаев коронавируса в Удмуртии ежедневно снижается. По данным на 9 февраля, было выявлено 97 заболевших.