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10:59   10 Февраля 2021
Россия

Удмуртия стала первым регионом в России, где отменили масочный режим

Удмуртия стала первым регионом в России, где отменили масочный режим

Масочный режим в Удмуртии с 12 февраля перестанет быть обязательным, он будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов, отвечая на вопросы жителей во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, многие в республике уже переболели коронавирусом и у них сформировался иммунитет. Те, кто еще не переболел или только что поставил прививку, Бречалов попросил беречься и все же использовать средства индивидуальной защиты.

С 12 января число новых случаев коронавируса в Удмуртии ежедневно снижается. По данным на 9 февраля, было выявлено 97 заболевших.

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#россия #общество #удмуртия #коронавирус

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