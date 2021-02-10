Удмуртия стала первым регионом в России, где отменили масочный режим

Ношение масок в общественных местах станет рекомендательным с 12 февраля.

Масочный режим в Удмуртии с 12 февраля перестанет быть обязательным, он будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов, отвечая на вопросы жителей во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, многие в республике уже переболели коронавирусом и у них сформировался иммунитет. Те, кто еще не переболел или только что поставил прививку, Бречалов попросил беречься и все же использовать средства индивидуальной защиты.

С 12 января число новых случаев коронавируса в Удмуртии ежедневно снижается. По данным на 9 февраля, было выявлено 97 заболевших.