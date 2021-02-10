МИД РФ: Россия не намеревается восстанавливать СССР

Москва никогда не вынашивала планов по поводу восстановления Советского Союза. Об этом в интервью рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Москва никогда не вынашивала планов по поводу восстановления Советского Союза. Об этом в интервью рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В День дипломата Руденко дал эксклюзивное интервью для ТАСС, в котором обсудил борьбу с пандемией в России и СНГ и ответил на вопросы о политической обстановке в ряде стран. Он отметил, что Москву неоднократно обвиняли в том, что она якобы вынашивает планы по воссозданию СССР, однако подобные утверждения не имеют под собой оснований.

"Москва последовательно выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми постсоветскими странами, опираясь на имеющиеся традиционные связи в самых различных сферах", — заметил замминистра.

Дипломат также выразил надежду на то, что страны СНГ смогут успешно и конструктивно реализовывать политические и социально-экономические задачи, Россия со своей стороны готова оказать им всестороннюю поддержку в рамках интеграционных объединений — ЕАЭС и ОДКБ.