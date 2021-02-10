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10:14   10 Февраля 2021
Политика

Мировая дипломатия станет темой новой пресс-конференции в медиацентре "Патриот"

Мировая дипломатия станет темой новой пресс-конференции в медиацентре "Патриот"

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир на тему "Мировая дипломатия — право сильного". Об этом сообщает ФАН.

По информации ФАН, мероприятие, посвященное международным отношениям, состоится в среду, 10 февраля, в 14:00 в медиацентре "Патриот". Эксперты в области политики, социологии, экономики, а также дипломаты, политологи, журналисты и общественные деятели ответят на вопросы в рамках эфира.

ФАН и Медиагруппа "Патриот" приглашают к участию всех заинтересованных в теме граждан. Прямой эфир можно будет посмотреть здесь. Архив материалов и пресс-конференций здесь.

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#дипломатия #фан #Медиагруппа "Патриот"

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