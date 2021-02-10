Мировая дипломатия станет темой новой пресс-конференции в медиацентре "Патриот"

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир на тему "Мировая дипломатия — право сильного". Об этом сообщает ФАН.

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир на тему "Мировая дипломатия — право сильного". Об этом сообщает ФАН.

По информации ФАН, мероприятие, посвященное международным отношениям, состоится в среду, 10 февраля, в 14:00 в медиацентре "Патриот". Эксперты в области политики, социологии, экономики, а также дипломаты, политологи, журналисты и общественные деятели ответят на вопросы в рамках эфира.

ФАН и Медиагруппа "Патриот" приглашают к участию всех заинтересованных в теме граждан. Прямой эфир можно будет посмотреть здесь. Архив материалов и пресс-конференций здесь.