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10:09   10 Февраля 2021
Общество

Россияне рассказали о своих романтических предпочтениях

Россияне рассказали о своих романтических предпочтениях

Жителей России спросили о том, с кем бы они хотели построить романтические отношения, более 62% предпочли бы закрутить роман с предпринимателем.

С врачом встречаться захотели 57% россиян, 53% опрошенных заявили, что хотели бы завести роман с программистом. В список предпочитаемых романтических партнеров попали инженер (45%) и учитель (42%).

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