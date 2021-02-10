Россияне рассказали о своих романтических предпочтениях

Жителей России спросили о том, с кем бы они хотели построить романтические отношения, более 62% предпочли бы закрутить роман с предпринимателем.

Жителей России спросили о том, с кем бы они хотели построить романтические отношения, более 62% предпочли бы закрутить роман с предпринимателем.

С врачом встречаться захотели 57% россиян, 53% опрошенных заявили, что хотели бы завести роман с программистом. В список предпочитаемых романтических партнеров попали инженер (45%) и учитель (42%).