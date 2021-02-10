Член организации-иноагента Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск

Глава региональных штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск.

Глава региональных штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее силовики провели обыск у его родителей в рамках уголовного дела из-за нарушения санитарных норм во время незаконной акции протеста в Москве 23 января.

Ранее действия команды блогера оценили в МИД РФ. Официальный представитель министерства Мария Захарова предложила считать окружение Навального "агентами влияния". Она отметила, что глава штабов Леонид Волков рассказал о планах по проведению акций протеста.