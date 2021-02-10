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10:00   10 Февраля 2021
Общество

Кузбасские власти рассказали о ситуации с шахтой под кемеровской Лесной Поляной

Кузбасские власти рассказали о ситуации с шахтой под кемеровской Лесной Поляной

Министерство угольной промышленности Кузбасса разъяснило ситуацию вокруг шахты "Лапичевская" возле Лесной Поляны в Кемерово.

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) выпустило указ, в соответствии с которым право пользования недрами ООО "Шахта Лапичевская" по лицензии КЕМ 01518ТЭ досрочно прекращено. Собственники предприятия пытаются оспорить это решение.

Против строительства шахты рядом с жилым районом Лесная Поляна выступили местные жители. Власти Кузбасса учли мнение горожан. К тому же вблизи Кемерова они создали две особо охраняемых природных территории местного значения. Это природные комплексы "Петровский" и "Петровско-Андреевский". Благодаря этому исключается любое антропогенное воздействие на ценные виды животных и растений.

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#кемерово #шахта #кузбасс

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