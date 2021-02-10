9:50 10 Февраля 2021Общество
ВОЗ призвала не полагаться на данные американской разведки о COVID-19
Полагаться на данные американской разведки о происхождении коронавируса не следует. Таким мнением поделился член миссии Всемирной организации здравоохранения в Ухане.
Полагаться на данные американской разведки о происхождении коронавируса не следует. Таким мнением поделился член миссии Всемирной организации здравоохранения в Ухане.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал ВОЗ к прозрачности относительно сведений о COVID-19. При этом Соединенные Штаты намерены использовать сведения, собранные и проанализированные американским разведсообществом, что необходимо для оценки информации от ВОЗ.
Эксперт организации в Ухане Марион Купманс прокомментировал высказывание представителя Госдепа и порекомендовал не полагаться на данные разведки США о COVID-19. Сейчас в КНР находится международная группа специалистов ВОЗ, которая выясняет происхождение новой коронавирусной инфекции.