Адвокат из США предстал перед судьей в образе кота из-за фильтра в Zoom

Юрист не смог отключить анимационный фильтр, но подтвердил, что он – не кот.

Адвокат из американского штата Техас Род Понтон принял участие в судебном заседании, проходившем по видеосвязи, в образе грустного кота. Всему виной анимированный фильтр в приложении для видеозвонков Zoom, которым пользовались юристы для онлайн-встреч. Запись с необычного заседания уже появилась на YouTube.

Как только адвокат Род Понтон предстал перед судьей Роем Фергюсоном в образе кота, ему посоветовали выключить фильтр, однако у юриста ничего не вышло. По его словам, виртуальной маской пользовалась его помощница, которая забыла отключить ее.

«Я здесь, в трансляции, я не кот», — поспешил подтвердить свою личность Понтон.

Судья Фергюсон объяснил, что видео выложили на YouTube «в образовательных целях». Он обратил внимание, что запись нужна для «демонстрации приверженности юридического сообщества делу справедливости». Издеваться над юристами, используя эти материалы, крайне нежелательно, добавил судья.