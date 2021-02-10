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9:32   10 Февраля 2021
Политика

Поставки газа в Калининград через Литву восстановлены

Поставки газа в Калининград через Литву восстановлены

Российский газ вновь начал поступать в Калининградскую область через территорию Литвы. Об этом проинформировал литовский энергетический оператор Amber Grid.

Стоит отметить, что российская компания "Газпром" ранее приостановила транзит голубого топлива через Литву в Калининградскую область.

Представители компании сообщили, что калининградский регион сможет обеспечить себя газом за счет подземного хранилища после остановки транзита топлива. Однако причину остановки сотрудники энергетической фирмы не назвали.

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#газпром #литва #калининград

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