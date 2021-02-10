9:32 10 Февраля 2021Политика
Поставки газа в Калининград через Литву восстановлены
Российский газ вновь начал поступать в Калининградскую область через территорию Литвы. Об этом проинформировал литовский энергетический оператор Amber Grid.
Российский газ вновь начал поступать в Калининградскую область через территорию Литвы. Об этом проинформировал литовский энергетический оператор Amber Grid.
Стоит отметить, что российская компания "Газпром" ранее приостановила транзит голубого топлива через Литву в Калининградскую область.
Представители компании сообщили, что калининградский регион сможет обеспечить себя газом за счет подземного хранилища после остановки транзита топлива. Однако причину остановки сотрудники энергетической фирмы не назвали.