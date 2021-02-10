Президент России поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломата и пожелал им дальнейших успехов.
Путин отметил усилия российских дипломатов, направленные на стабилизацию обстановки в горячих точках, и их сотрудничество с иностранными партнерами.
"В нынешней весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности. Приоритетной задачей по-прежнему является углубление евразийской интеграции, ее сопряжение с другими региональными интеграционными проектами", — было указано в поздравительной телеграмме президента.
Путин также отметил достижения МИД РФ в стабилизации кризиса в Сирии, диалог российских дипломатов с коллегами из Китая, Индии, стран Евразии и Африки. Вместе с этим президент подчеркнул, что турбулентная международная обстановка мотивирует дипломатов на активные действия в области стратегической стабильности.
Президент пожелал сотрудникам российского внешнеполитического ведомства успехов на международной арене, а ветеранам МИД здоровья и долголетия.