Президент России поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломата и пожелал им дальнейших успехов.

Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с Днем дипломата и пожелал им дальнейших успехов.

Путин отметил усилия российских дипломатов, направленные на стабилизацию обстановки в горячих точках, и их сотрудничество с иностранными партнерами.

"В нынешней весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности. Приоритетной задачей по-прежнему является углубление евразийской интеграции, ее сопряжение с другими региональными интеграционными проектами", — было указано в поздравительной телеграмме президента.

Путин также отметил достижения МИД РФ в стабилизации кризиса в Сирии, диалог российских дипломатов с коллегами из Китая, Индии, стран Евразии и Африки. Вместе с этим президент подчеркнул, что турбулентная международная обстановка мотивирует дипломатов на активные действия в области стратегической стабильности.

Президент пожелал сотрудникам российского внешнеполитического ведомства успехов на международной арене, а ветеранам МИД здоровья и долголетия.