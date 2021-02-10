Представитель МИД во Владивостоке прокомментировал закрытие Генконсульства США

Власти США могут закрыть генеральное консульство во Владивостоке к середине весны.

Власти США могут закрыть генеральное консульство во Владивостоке к середине весны.

Об этом сообщил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец. Он отметил, что Госдепартамент США принял одностороннее решение по закрытию своего представительства в Приморском крае. Дипломат выразил надежду, что Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена пересмотрит отношение к этому вопросу.

Броварец подчеркнул, что решение американских властей противоречит тенденциям развития международного сотрудничества Приморья с другими государствами.