Роспотребнадзор представил высокоточный экспресс-тест на коронавирус

Новый высокоточный экспресс-тест для выявления коронавирусной инфекции разработали специалисты Роспотребнадзора.

Новый высокоточный экспресс-тест для выявления коронавирусной инфекции разработали специалисты Роспотребнадзора.

Разработчики заявляют, что благодаря новому способу диагностики COVID-19 общее время тестирования сокращается в три-четыре раза. Экспресс-тест выявляет нуклеиновые кислоты коронавируса SARS-CoV-2, которые и вызывают заболевание, объяснили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования — в три-четыре раза", — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Общее время тестирования составит час-полтора. Для сравнения, применяемая сейчас методика ПЦР занимается от четырех до пяти часов. Разработанный ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP).