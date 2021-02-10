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8:49   10 Февраля 2021
Технологии

NASA хочет отправить дополнительного астронавта на миссию "Союз"

NASA хочет отправить дополнительного астронавта на миссию "Союз"

NASA рассматривает покупку дополнительного места для американского космонавта в будущей миссии "Союза", говорится в заявлении ведомства.

Пилотируемый корабль "Союз" отправляется к Международной космической станции (МКС) весной 2021 года, передает "Газета.ру".

"В настоящее время NASA рассматривает возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии "Союза" по замене членов экипажа для астронавта NASA с целью заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано управлением", — отмечается в документе.

Кроме того, в заявлении упоминается о сотрудничестве NASA с компаниями Boeing и SpaceX. Такое партнерство обеспечит безопасную и надежную транспортировку астронавтов на МКС и обратно.

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#наса #союз #мкс

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