NASA хочет отправить дополнительного астронавта на миссию "Союз"

NASA рассматривает покупку дополнительного места для американского космонавта в будущей миссии "Союза", говорится в заявлении ведомства.

NASA рассматривает покупку дополнительного места для американского космонавта в будущей миссии "Союза", говорится в заявлении ведомства.

Пилотируемый корабль "Союз" отправляется к Международной космической станции (МКС) весной 2021 года, передает "Газета.ру".

"В настоящее время NASA рассматривает возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии "Союза" по замене членов экипажа для астронавта NASA с целью заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано управлением", — отмечается в документе.

Кроме того, в заявлении упоминается о сотрудничестве NASA с компаниями Boeing и SpaceX. Такое партнерство обеспечит безопасную и надежную транспортировку астронавтов на МКС и обратно.