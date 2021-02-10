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8:33   10 Февраля 2021
Общество

Программу "Образовательный туризм" хотят разработать в России

Программу "Образовательный туризм" хотят разработать в России

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выступил с инициативой разработать федеральную программу "Образовательный туризм". Данный проект поможет привлечь в Россию иностранных студентов.

Соответствующее письмо уже отправлено руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой, передает RT. Одним из наиболее динамично развивающихся и самым перспективным туристическим сектором является молодежный, напомнил ректор. А образовательный сектор входит в классификацию, которую приняла ЮНВТО (Всемирная туристская организация).

В российском законодательстве нет понятия "образовательный туризм", поэтому нужно включить программу в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". В рамках этой программы Кудж предлагает предоставлять иностранным туристам льготы на получение визы, если целью посещения РФ является ознакомление с учебными заведениями.

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