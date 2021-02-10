Twitter отказался блокировать аккаунт представительства МИД РФ в Крыму

Посольство Украины в Вашингтоне вместе с МИД и генконсульством страны потребовало заблокировать аккаунт представительства МИД РФ в Крыму. Руководство Twitter ответило отказом.

Посольство Украины в Вашингтоне вместе с МИД и генконсульством страны потребовало заблокировать аккаунт представительства МИД РФ в Крыму. Руководство Twitter ответило отказом.

Посол Украины в США Владимир Ельченко направил соответствующие обращение к руководству Twitter. В диппредставительстве заявили, что публичные страницы российской власти в Крыму "не могут обозначаться как официальные и легитимные".

Исполняющий обязанности представителя МИД РФ в Симферополе Артем Березовский прокомментировал безуспешные попытки Украины добиться ликвидации крымского аккаунта министерства изданию РИА Новости. Он ответил лаконично, использовав для анализа ситуации известную поговорку.

"Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: "Правда глаза режет". Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно", — сказал Березовский.

Он также предположил, что причиной яростных нападок стали успехи Крыма, сообщения о которых постоянно публикуются в блоге. Также Березовский подчеркнул, что в ленте публикуется лишь достоверная информация, и за все время существования аккаунта от руководства Twitter никаких претензий не поступало.