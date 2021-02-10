7:45 10 Февраля 2021Общество
Жена Илона Маска и рэпер Lil Uzi Vert собрались чипироваться в 2022 году
Певица Grimes и супруга предпринимателя Илона Маска предложила американскому рэперу Lil Uzi Vert вживить в мозг чип. Разговор музыкантов состоялся в Twitter.
Певица Grimes и супруга предпринимателя Илона Маска предложила американскому рэперу Lil Uzi Vert вживить в мозг чип. Разговор музыкантов состоялся в Twitter.
Рэпер написал в своем профиле название компании Маска, которая занимается разработкой имплантов и нейроинтерфейсов, Neuralink. Grimes отреагировала на твит и предложила Lil Uzi Vert чипироваться, тот согласился.
"Давай целиться на 2022 год. Это экспериментальная операция, но если все получится, то мы получим знания богов", — добавила жена Маска.
Рэпер пообещал позвонить Grimes, чтобы обсудить все детали. Lil Uzi Vert известен своей страстью к модификациям тела и вживлению в него инородных предметов.