Аналитик Муртазин предположил рост цен до 50% на электронику в РФ

Цены на технику в России в 2021 году могут возрасти до 50% в зависимости от сегмента, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Цены на технику в России в 2021 году могут возрасти до 50% в зависимости от сегмента, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Закупочная стоимость в Китае увеличилась на 10-15%, определенные трудности с логистикой добавляют еще 2-3% к цене, заявил Муртазин "Известиям". Разные категории электроники подорожают на 10-40% в текущем году. Наибольший рост стоимости ожидается у ноутбуков — до 40-50%, считает эксперт.

Среди главных причин увеличения цен выступает глобальный дефицит компонентов, проблемы с логистикой, а также санкции США против КНР. С начала года стоимость электронных девайсов уже поднялась до 20% в разных сегментах.

При этом рост цен на смартфоны крупных компаний сдерживают. Однако новые модели все равно могут стать дороже в середине марта или в апреле, после праздников, заключил аналитик.