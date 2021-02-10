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6:55   10 Февраля 2021
Общество

Некоторым людям стоит посетить врача перед заменой маски на респиратор

Некоторым людям стоит посетить врача перед заменой маски на респиратор

Использование респиратора может навредить людям с заболеваниями легких, сердца, а также с некоторыми психическими расстройствами.

Респиратор класса защиты FFP2 практически не пропускает коронавирус, но такой СИЗ имеет ряд особенностей, отметила директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова. Человеку в респираторе гораздо тяжелее дышать, чем в обычной маске, передает РИА Новости.

"Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для людей с некоторыми психическими расстройствами может быть опасно носить такие респираторы — это нужно обсудить с врачом", — уточнила Велданова.

Детям респираторы вовсе могут не подойти по размеру, а людей с бородой или усами будут хуже защищать. СИЗы с клапанами небезопасны для окружающих, так как через него выходят вирус.

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#врач #противопоказания #респиратор

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