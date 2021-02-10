Эколог Ястребцев дал советы по установке роутера в квартире

Сертифицированные роутеры не имеют опасный для человека уровень электромагнитного излучения. Однако для их размещения подойдут не все места, рассказал эколог Антон Ястребцев.

Сертифицированные роутеры не имеют опасный для человека уровень электромагнитного излучения. Однако для их размещения подойдут не все места, рассказал эколог Антон Ястребцев.

Домашние роутеры могут оказывать определенное влияние на организм человека. Поэтому подходить к размещению маршрутизаторов следует с умом, передает радио Sputnik.

Руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев не советует устанавливать роутер на рабочем месте. Он способен создавать излучение в радиусе трех метров, поэтому человек будет находиться под его воздействием постоянно.

"Также плохо, если роутер находится в двух-трех метрах от кровати, особенно от изголовья. В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг", – заметил Ястребцев.

Самым подходящим и безопасным местом для установки можно назвать часть коридора у входной двери. Можно ставить устройство и в других безлюдных помещениях, но чтобы расстояние до жилых комнат было не менее двух метров, заключил специалист.