Экс-канцлер Германии раскритиковал санкционную политику ЕС против России

Бывший канцлер Федеративной республики Германии Герхард Шредер указал на бессмысленность санкций Евросоюза в отношении России. По его словам, санкционное давление еще не работало.

Бывший канцлер Федеративной республики Германии Герхард Шредер указал на бессмысленность санкций Евросоюза в отношении России. По его словам, санкционное давление еще не работало.

Шредер выразил надежду, что санкции не помешают достроить "Северный поток — 2". Он подверг критике тех, кто пытается проводить политику посредством ограничительных мер.

"Знаете, я подвергаю критике то, что пытаются проводить политику посредством санкций. Это еще никогда не работало, и тем более в отношении России", — считает Шредер.

Бывший канцлер отметил, что Германия нуждается не только в поставках нефти и газа из России, но и прочих важных ископаемых. Шредер вспомнил, что страны существовали в такой созависимости постоянно, со времен СССР, и нет причин сейчас что-то менять.