Пушков назвал вице-премьера Харрис потенциальном президентом США в 2025

Российский сенатор Алексей Пушков высказался об импичменте экс-президента США Дональда Трампа. Политик допустил, что вице-премьер Камала Харрис займет пост главы США.

Российский сенатор Алексей Пушков высказался об импичменте экс-президента США Дональда Трампа. Политик допустил, что вице-премьер Камала Харрис займет пост главы США.

Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале. Пушков отметил, что импичмент Трампа "не вырисовывается". По мнению сенатора, "раскол и интриги" среди приверженцев республиканской формы правления с большой вероятностью отнимут у них шансы на победу в 2024 году. В таком случае на смену действующему президенту США Джо Байдену после окончания его срока правления придет Харрис.

"И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис", — отметил Пушков.

По итогам голосования за импичмент Трампа, 56 сенаторов признали законность процесса, и 44 — высказались против. Для вынесения вердикта бывшему президенту США необходимо наличие 67 голосов.